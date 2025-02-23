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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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 استقبل الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور جمال محمد المغربي، وعضوية الدكتور نادية محمود غنيم، كلية التربية بجامعة الأزهر، والدكتور صلاح شريف عبد الوهاب، كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، والدكتور أماني عبد المقصود عبد الوهاب، كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، والدكتور أمل الشبراوي حسن، كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف، وذلك في زيارة لمدة 3 أيام لكلية الخدمة الاجتماعية بحضور الدكتور أحمد حسني عميد الكلية، والدكتور تامر مجدي عيسى، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة سلوى صلاح الدين، مدير الوحدة بالكلية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، باعتماد كليات ومعاهد الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من أجل تحسين جودة  الخدمات التعليمية المقدمة للطالب وتطوير قدراته وجداراته للمنافسة في سوق العمل. 

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جامعة الفيوم فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد محافظة الفيوم