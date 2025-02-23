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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق قمة الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد

محمد صلاح و عمر مرموش
محمد صلاح و عمر مرموش
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تنطلق الآن المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يجمع بين الفريقين في صراع القمة على صدارة البريميرليج.

يدخل ليفربول المواجهة وهو يسعى لتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يأمل مانشستر سيتي في انتزاع النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على اللقب.

تشكيلة الفريقين الأساسية تشهد مشاركة النجوم الكبار، حيث يعتمد بيب جوارديولا على قوة خط الوسط بقيادة كيفن دي بروين وفيل فودين وعمر مرموش، بينما يعول آرني سلوت على الثلاثي الهجومي محمد صلاح، داروين نونيز ولويس دياز في محاولة لاختراق دفاع السيتي.

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