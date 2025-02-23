نتنياهو: إسرائيل أدخلت دبابات إلى الضفة الغربية لأول مرة منذ عقود

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أدخلت دبابات إلى الضفة الغربية "لأول مرة منذ عشرات السنين"، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية “ستبقى تقاتل في الضفة الغربية، وستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا”، مضيفا، "نحن جاهزون في أي لحظة للعودة إلى أعلى مستويات القتال".

وفي سياق متصل، أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تمكنت من "إعادة 192 محتجزًا حتى الآن منذ بداية الحرب"، مؤكدًا التزام حكومته "بأهداف الحرب، وهي إعادة المحتجزين وتدمير قدرات حماس".

واختتم نتنياهو تصريحاته بالإشارة إلى أن إسرائيل "تخوض حربًا ضارية على سبع جبهات".