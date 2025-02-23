ريال مدريد يحسم الشوط الأول أمام جيرونا في الدوري الإسباني

صاروخية مودريتش تحسم الشوط الأول لريال مدريد أمام جيرونا تقدم فريق ريال مدريد بالشوط الأول بهدف دون رد سجله الكرواتي لوكا مودريتش، في المباراة المقامة حاليًا بين الملكي وجيرونا ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر منافسة الدوري الإسباني.

سجل لوكا مودريتش هدف اللقاء الوحيد حتى الآن عن طريق تسديدة صاروخية ارتدت من الدفاع في الدقيقة 41، وسيطر ريال مدريد على الكرة بنسبة وصلت إلى 71%.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

تشكيل ريال مدريد الأساسي لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، ألابا، مندي.

خط الوسط: تشواميني، مودريتش، دياز.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس، مبابي.