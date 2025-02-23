البابا فرنسيس يطمئن العالم عبر "إكس"

نشرت رسالة مكتوبة من البابا فرنسيس اليوم الأحد، في الوقت الذي يواصل فيه زعيم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تلقي العلاج في مستشفى في روما.



قال البابا فرنسيس في منشور له على موقع “إكس” اليوم الأحد: “لقد تلقيت مؤخرًا العديد من رسائل المودة، وقد تأثرت بشكل خاص بالرسائل والرسوم التي أرسلها الأطفال. شكرًا على قربكم، وعلى الصلوات المعزية التي تلقيتها من جميع أنحاء العالم!”



وأضاف في منشور آخر: “أحثكم على مواصلة رسالتكم بكل فرح، وأن تكونوا علامة على حب يضم الجميع، كما يشير #إنجيل_اليوم. لنسعى لتحويل الشر إلى خير ونبني عالمًا أخويًا. لا تخافوا من المخاطرة من أجل الحب!”



وكانت اللغة مشابهة لجزء من وعظة أطول ألقاها رئيس الأساقفة رينو فيسيكيلا نيابة عن البابا فرنسيس أثناء احتفاله بالقداس الإلهي لعيد الشمامسة يوم الأحد.