تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

كشف الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، عن جدول كأس العالم للرجال والسيدات والتي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتى 1 مارس المقبل بالجامعة الأميركية.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر في منافسات البطولة بفريق كامل مكون من 12 لاعبا ومثلهم من اللاعبات نظرا لأنها البلد المستضيف للمنافسات، وتضم قائمة اللاعبين” مهند شعبان، معتز وائل، محمد حسام، أسامة زكي، مصطفى أبو عامر، عمر عامر ، محمد حاتم، أحمد أسامة عبد الحميد، مازن شعبان، سيف سليمان، علي إيهاب ومحمد تامر".

فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من “فريدة أبو هاشم، ملك إسماعيل، جنا عطية، زينة عامر، جنة وليد ، سارة عمرو، عاليا عنايت، للي فرج، كارمة هانى، هبة الله عمرو، شهد عادل وريتاج علاء".

ومن المقرر أن يتم عقد الأجتماع الفني لتصفيات الرجال والسيدات في الثامنة مساء الإثنين الموافق 24 فبراير، على أن تبدأ المنافسات صباح يوم الثلاثاء 25 فبراير بتصفيات فردي السيدات، وسيكون جدول المجموعة الأولى على النحو التالي "التاسعة صباحا مسابقة السلاح، ثم الموانع، ثم السباحة وتختتم المنافسات بمسابقة ليزر- رن".

فيما سيكون جدول المجموعة الثانية كالآتي "9.30 صباحا الموانع، ثم السباحة، ثم السلاح وأخيرا مسابقة ليزر – رن".

وتبدأ تصفيات فردي الرجال يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري، وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، على أن يكون جدول كل مجموعة مثل ما كان عليه في تصفيات السيدات.

وسيعقد الاجتماع الفني للدور نصف النهائي التاسعة مساء الأربعاء، على أن ينطلق الدور قبل النهائي للسيدات، عند الساعة 11.05 ظهر الخميس 27 فبراير بمسابقة السلاح "النقاط الإضافية" للمجموعة الأولى على أن تتوالى باقي المسابقات خلال 90 دقيقة من البداية، وستبدأ المجموعة الثانية منافستها عند الساعة 3.05 عصرا بمسابقة السلاح أيضا على أن تتوالى باقي المسابقات خلال 90 دقيقة من أول مسابقة.

وينطلق الدور قبل النهائي للرجال صباح الجمعة 28 فبراير، في نفس الموعد مثل قبل نهائي السيدات وبنفس النظام والترتيب للمجموعتين الأولى والثانية.

ويقام نهائي الرجال والسيدات صباح السبت 1 مارس القادم، حيث تبدأ فترة التسخين للسيدات عند التاسعة صباحا وتبدأ المسابقة عند الساعة 10.05 صباحا وسيتم تسليم الميداليات للسيدات عند الساعة 12.15 ظهرا، ويبدأ نهائي الرجال بعمليات التسخين عند الساعة الواحدة ظهرا وتبدأ المسابقة الساعة 2.05 عصرا وسيتم تسليم ميداليات الرجال الساعة 4.15 عصرا.