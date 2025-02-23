الجيش الباكستاني يعلن مقتل 7 مسلحين في مواجهتين مع قوات الأمن بشمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد مقتل سبعة مسلحين في مواجهتين منفصلتين مع قوات الأمن وقعتا في إقليم "خيبر بختونخوا" بشمال غرب البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية أن قوات الأمن نفذت عملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في منطقة "دارابان" بمقاطعة "ديرا إسماعيل خان"؛ مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين في المنطقة أسفرت عن مصرع أربعة منهم.

وأضافت الإدارة أنه خلال عملية منفصلة في بلدة "مادي" بمقاطعة "ديرا إسماعيل خان"، تمكن رجال الأمن من تحييد ثلاثة مسلحين ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم، لافتة إلى أنه تم إطلاق عمليات تمشيط في المنطقة للبحث عن أي مسلحين آخرين في ظل عزم قوات الأمن الباكستانية استئصال آفة الإرهاب من البلاد.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".