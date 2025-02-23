محافظ القليوبية يحيل المتقاعسين عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي للتحقيق

قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إحالة المتقاعسين عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي للتحقيق، معنفًا المقصرين، قائلا، "انتوا فين .. ده تهريج .. المواطن له حق".

كما انتقد محافظ القليوبية بعض إدارات العمل داخل مجلس ومدينة بنها، مشددًا على أن هناك مشكلة حول إدارة العمل داخل ديوان مجلس المدينة وفي الشارع، موجها بضرورة حلها حرصا على مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القليوبية جلسة المجلس التنفيذي اليوم بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ومسئولي المديريات.

وأعطى محافظ القليوبية، لجميع رؤساء مجالس المدن مهلة أسبوعين للرد على جميع الملاحظات الأخيرة التي أرسلتها المتغيرات المكانية بالمحافظة وأعطى مهلة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن إرسال الرد على تلك المتغيرات.