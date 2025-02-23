بمشاركة مصطفي محمد.. نانت يسحق لانس بالدوري الفرنسي

حقق فريق نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد، فوزًا ثمينًا ضد ضيفه لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب "لا البوجوار" ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر الدوري الفرنسي.

بهذا الفوز رفع نانت رصيده إلى النقطة 24 وضعته في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد لانس عند النقطة الـ33 في المركز الثامن.

شارك مصطفى محمد أساسيًا في اللقاء منذ بدايته وقدم أداء جيدًا، حتى تم استبداله في الدقيقة 85 بالمهاجم الويلزي سوربا توماس.

بدأ لانس المباراة واستحوز على الكرة، ولكن جاء هدف المباراة الأول من نانت عن طريق لاعب الوسط لويس ليروكس في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق الأناكوندا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ارتطمت تسديدة مدافع نانت نيكولاس باولس في العارضة عند الدقيقة 52، قبل أن يسجل موسيس سيمون الهدف الثاني من علامة الجزاء بالدقيقة 60، وأحرز هدف لانس الوحيد اللاعب نيل العناوي في الدقيقة 65 من علامة الجزاء، وتحصل مهاجم لانس مبالا نزولا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 70، قبل أن يأتي مهاجم الكناري ميسياك إيليا وسجل الهدف الثالث بالدقيقة 90+5 ليقضي عللا آمال لانس بالعودة.

يستعد نانت لمواجهة صعبة الأحد القادم أمام أوليمبيك مارسيليا بالدوري الفرنسي.