الحبس سنتين لتشكيل عصابي في سرقة المساكن بالسلام

قضت محكمة جنح السلام، بالحبس سنتين، لتشكيل عصابي مكون من عاطلين لسرقتهما المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بالسلام.

تعود تفاصيل الواقعة تلقي قوات الأمن معلومات تفيد قيام شخصين بسرقة المساكن وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة السلام لممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الكالون"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

