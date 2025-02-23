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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقط في البئر.. مصرع طفل غرقًا أثناء لهوه بأرض زراعية في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي صبي مصرعه غرقًا في بئر مياه بأرض زراعية بعزبة الفاروقة التابعه للوحدة المحلية لقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طاميه بمحافظة الفيوم، وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق .

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد بوصول صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، جثة هامدة، وإدعاء وفاته غرقًا في بيارة بأرض زراعية بعزبة الفاروقة، بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الصبي يدعى"محمود .ع .م .ع" 10 سنوات، مقيم بعزبة الفاروقة بمركز طاميه، لقي مصرعه غرقًا في بيارة بأرض زراعية، اثناء تواجده مع أسرته بالأرض، حيث تبين أنه غافل أسرته ليلهو بالقرب من البيارة، فسقط داخلها ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويلقى مصرعه.

وجرى انتشال جثته ونقلها لمشرحة مستشفى طاميه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.

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