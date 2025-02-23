نيوكاسل يونايتد يحسم مواجهة نوتنجهام برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا مثيرًا على نوتنجهام فورست بنتيجة 4-3، في مباراة حافلة بالأهداف والإثارة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز

تفوق كاسح لنيوكاسل

بدأ اللقاء بضغط قوي من نيوكاسل، وافتتح التسجيل في الدقيقة 23 عبر لويس مايلي بعد تمريرة حاسمة من لويس هال.

لم ينتظر الفريق طويلًا ليضاعف النتيجة، حيث أحرز جاكوب ميرفي الهدف الثاني في الدقيقة 25، قبل أن يسجل ألكسندر إيزاك هدفين متتاليين في الدقيقتين 33 و34، ليمنح نيوكاسل تقدمًا مريحًا بنتيجة 4-1 مع نهاية الشوط الأول، بعدما كان كالوم هودسون أودوي قد سجل الهدف الأول لنوتنجهام مبكرًا في الدقيقة 6.

حاول نوتنجهام فورست العودة في المباراة، ونجح في تقليص الفارق عبر نيكولا ميلنكوفيتش الذي سجل هدفًا برأسية رائعة في الدقيقة 63، ثم أضاف رايان ياتس الهدف الثالث في الدقيقة 90، لكن الوقت لم يسعفه لتحقيق التعادل، لينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل بنتيجة 4-3.