زد يعود للانتصارات في الدوري عبر بوابة غزل المحلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، مساء اليوم الأحد، فوزًا صعبًا على نظيره غزل المحلة بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تبادل لاعبو زد وغزل المحلة الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، وسط انحصار وضغط قوي في منطقة وسط الملعب.

مباراة زد ضد غزل المحلة

ثم تفوق زد على غزل المحلة نسبيًا في الاستحواذ على الكرة، حتى نجح في تسجيل هدف في الدقيقة 27 بكرة رأسية من ماتا ماجاسا بعرضية من زميله أحمد الصغيري.

وفي الشوط الثاني، فرض غزل المحلة أسلوب لعبه وامتلك الاستحواذ على الكامل على الكرة، وخلق أكثر من فرصة تهديفية على مرمى زد.

وكانت أبرز محاولات غزل المحلة التهديفية، انفراد تام بالحارس علي لطفي، للتونسي محمد علي بن حمودة، الذي لم يستغل الفرصة واضعًا الكرة في أحضان حارس الخصم.

وبالرغم من ضغط غزل المحلة القوي على منافسه، إلا أن زد استطاع تسجيل هدف في الوقت القاتل، سجله أحمد عادل ميسي في الدقيقة 90+1.

بهذا الفوز، عاد زد إلى سكة الانتصارات بعدما غابت عنه في آخر 6 مباريات في الدوري الممتاز، ما بين تعادل وهزيمة، وذلك عبر بوابة غزل المحلة.

بتلك النتيجة، رفع زد رصيده إلى 19 نقطة، ارتقى بها إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.