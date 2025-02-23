تدشين رابطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة بالفيوم.. صور

دشنت، اليوم الأحد، نقابة الاطباء بالفيوم، رابطة أطباء الأنف والأذن والحنجرة بالمحافظة بالتعاون بين جامعة الفيوم ومديرية الصحة والتأمين الصحي، والتى تضم 52 من الاطباء بالمحافظة برئاسة الدكتور حسام عامر استشارى الأنف والأذن والحنجرة رئيسًا والدكتور ميشيل عطا رئيس اقسام الأنف والأذن والحنجرة فى مستشفى الفيوم العام نائبا للرئيس والدكتور سعيد عيد مدرس الانف والاذن والحنجرة بجامعة الفيوم سكرتيرا عاما للرابطة والاعضاء الدكتور محمد حسنى والدكتور احمد طه.

حضر حفل التدشين الدكتور محمد عثمان نقيب الاطباء بالفيوم والدكتور عصام عبد الهادى استشارى الأنف والأذن والحنجرة والدكتور سيد الحنفى مدير وحدة السمعيات ووكيل مستشفى الفيوم العام، وتم خلال حفل التدشين اقامة يوم علمى بالقاء عدد من المحاضرات العلمية عن عدم الاتزان "الدوخة" واسبابها والدوار الحركى القاها الدكتور شريف جندى رئيس اقسام الأنف والأذن والحنجرة فى جامعة الفيوم والدكتور جون وهبه مدرس الأنف والأذن والحنجرة فى طب الفيوم والدكتور محمود مجدى مدرس السمعيات فى جامعة الفيوم.

كما تم خلال الحفل تكريم عدد من شيوخ المهنة من الاطباء منهم الدكتور شريف جندى والدكتور سامح امين والدكتور عصام عبد الهادى والدكتور حسام عامر والدكتورة عايدة عيسى والدكتور وجيه حنا والدكتور عادل صبحى.

اكد الدكتور ميشيل عطا نائب رئيس الرابطة ان الهدف من تكوينها علمى فى المقام الاول وايضا اجتماعى فى المقام الثانى وسيتم عقد لقاءات علمية شهرية للاطباء ,مشيرا الى ان الرابطة كانت فكرة من 30 عاما بينى وبين الدكتور عصام عبد الهادى اصبحت حقيقة اليوم.

واضاف الدكتور محمد عثمان نقيب الاطباء الى ان الرابطة لها هدف اسمى وهو إقامة مؤتمرات علمية تساعد الاطباء الشبان على مواكبة احدث طرق العلاج والتشخيص الجيد للامراض من خلال الاطباء فى الجامعة بالاضافة الى الهدف الاجتماعى والذى يزيد الترابط بين ابناء المهنة.

واكد الدكتور سعيد عيد سكرتير عام الرابطة ان باكورة اعمال الرابطة هو اقامة هذا اليوم العلمى الذى يشهد ثلاث محاضرات القاها ثلاثة من اساتذة الأنف والأذن والحنجرة فى جامعة الفيوم بالاضافة الى ما ستقوم به الرابطة من خدمات للاعضاء واسرهم وان اليوم العلمى سيتكرر بصفة شهرية.

inbound5118390625165482627

inbound1836570136163617097

inbound7290472245860769439