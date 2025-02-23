رمضان صبحي يقود هجوم بيراميدز أمام طلائع الجيش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش بعد قليل في الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الطلائع في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: رمضان صبحي - فيستون ماييلي - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - كريم حافظ - دودو الجباس