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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مبعوث ترامب في المنطقة هذا الأسبوع.. ويتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من "اتفاق غزة"

ستيف ويتكوف
ستيف ويتكوف
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أعلن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيقوم بزيارة هذا الأسبوع إلى المنطقة؛ لإجراء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال ويتكوف - في مقابلة حصرية مع شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم /الأحد/ - إنه يتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدما، مضيفا "آمل أن نحظى بالوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية والانتهاء منها والإفراج عن المزيد من الرهائن ودفع المباحثات إلى الأمام".
وبسؤاله هل يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار أو العودة إلى الحرب، قال ويتكوف إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "متحمس ويرغب في أن يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة أحياء"، مشيرا إلى أن الخط الأحمر لنتنياهو - بحسب تصريحاته - هو عدم إشراك حماس في سلطة حاكمة عندما يتم حل هذه المسألة.

غزة ترامب اتفاق وقف إطلاق النار