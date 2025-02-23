ضبط 840 عبوة غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية مكبرة بالشهداء

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع إدارة التموين، حملة تفتيش موسعة على المحلات التجارية ومنافذ بيع السلع.

ترأس الحملة وليد سالم، رئيس المركز والمدينة، بمشاركة محمود جاب الله، مدير إدارة التموين، و محمد عبد المقصود، مدير الرقابة التموينية، حيث استهدفت الحملة التفتيش على محلات الجزارة لمراجعة جودة اللحوم والطيور والأسماك، وفحص السلع الغذائية بالسوبر ماركت والبقالات، إلى جانب التأكد من نظافة المأكولات المعروضة في المطاعم ومحلات الحلويات، ورصد مدى التزام التجار بوضع الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 840 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، شملت المقرمشات والمشروبات الغازية والألبان، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان سلامة المواطنين.