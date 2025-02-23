النني يقود الجزيرة أمام النصر في الدوري الإماراتي

أعلن الجهاز الفني لفريق الجزيرة عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة النصر ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة القوية.

تشكيلة الجزيرة الأساسية:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: خليفة الحمادي - مامادو كوليبالي - رامون ميراندا - محمد النني

خط الوسط: نبيل فقير - إلياس الكريم - زايد سلطان - رافيل تايير

خط الهجوم: بريسيوس كيبليانو - فينيسيوس ميلو

البدلاء: عبد الله الحمادي - سفيان لوكوشيفيلي - عبد الله رمضان - يحيى نادر - خالد محمود - جواو فيكتور - عبد الرحمن العامري - حسين أمين - سمير الشابي - بورو كويفيسا.

يدخل الجزيرة المباراة بطموح تحقيق الانتصار لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، بينما يسعى النصر للخروج بنتيجة إيجابية واستعادة الثقة في الدوري الإماراتي.