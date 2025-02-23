حمدي فتحي vs تريزيجيه.. تشكيل مواجهة الوكرة والريان في الدوري القطري

يستعد فريقا الوكرة والريان لخوض مواجهة قوية مصرية بين حمدي فتحي ومحمود تريزيجية في الجولة الـ16 من دوري نجوم قطر، حيث أعلن كلا الناديين عن تشكيلتهما الرسمية للمباراة التي ستقام على استاد 974.

تشكيلة الوكرة الأساسية:

حراسة المرمى: سامي حبيب

الدفاع: مراد ناجي - ديفيد غارسيا - أندريا أمارو

الوسط: عبد العزيز حاتم - تيميم منصور - محمد سراج - محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: جوليان دي سارت - حازم أحمد - روجر غيديس

البدلاء: فريد يونس - خالد علي - حسن بن يبراد - خالد مفتاح - علي قادري - رودريغو تاباتا - أحمد الراوي - عبد الرحمن الحارثي.

تشكيلة الريان الأساسية:

حراسة المرمى: سعود الخاطر

الدفاع: عمر صلاح - أيوب عسال - حمدي فتحي - ألكسندر شولز

الوسط: المهدي علي - نبيل عرفات - أيمن حسين - صهيب جنان

الهجوم: فريد بولاية - عيسى العيدوني

البدلاء: يوسف زكي - عمير السيد - لوكاس مينديز - عبد الرحمن راشد - محمد خالد - خالد منير - خالد محمد - مؤيد حسن.

يدخل الوكرة اللقاء بحثًا عن الفوز لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، بينما يسعى الريان لمواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، مما يجعل المباراة تحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.