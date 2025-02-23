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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزارتا الإسكان والخارجية تطلقان مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين في الخارج

بيتك في مصر
بيتك في مصر
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أطلق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة "بيتك في مصر" والتي تتضمن طرح أكثر من ٥٠٠٠ وحدة سكنية بمختلف المستويات والشرائح في عدد من المدن الجديدة، وذلك للمصريين المقيمين بالخارج.  

تتيح المبادرة الحجز بالعملات الأجنبية مع تقديم تسهيلات في السداد والأسعار، استجابةً لمطالب المصريين في الخارج التي طُرحت خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة في أغسطس ٢٠٢٤. تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين الوزارات وأجهزة الدولة لتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وهي الجهود التي يتابعها باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تقديم مزيد من التيسيرات والمزايا للمغتربين، وتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم في جهود التنمية الشاملة.  

وقد وقع الوزيران بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، إلى جانب بحث طرح مزيد من المبادرات المستقبلية لصالح أبناء الوطن في الخارج في مجال الإسكان.

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بيتك في مصر - وزير الخارجية الاسكان أبناء المصريين بالخارج