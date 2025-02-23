“بحوث الثروة السمكية” يختتم برنامجًا تدريبيًا حول الأمان البيولوجي ورعاية الأسماك البلطي

قام الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية باختتام البرنامج التدريبي (التحرك نحو الأمان البيولوجي ورعاية أسماك البلطي في مزارع الأسماك المصرية) التى أقيمت بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسة ابوحماد شرقية.

في إطار بروتوكول التعاون بين FAI و Ethical Seafood Research والمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المزارع السمكية في مصر، إلى جانب إنتاج أسماك عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي و بالمعايير العالمية للتصدير.

ومن الجدير بالذكر أن FAI رائدة في مجال أبحاث رفاهية الإستزراع السمكي، وتعزيز ممارسات الاستزراع المستدام والمسؤول وعلى الجانب الاخر تعمل (ESR) على تعزيز الممارسات الأخلاقية في قطاع الاستزراع المائي العالمي، مع التركيز على دعم الرعاية والاستدامة و من خلال الابتكار والتعاون، تسعى دائما لدفع التغيير الإيجابي عبر قطاع الاستزراع المائي.

ومن جانبه قال الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية انه تم مناقشة.بعض الجوانب وهو التحرك نحو الأمان البيولوجي في مزارع الأسماك بالتعاون مع وFAI Farms Limited.

وقد أضاف بأن محاور الدورة شملت مايلي:

-الأمان الحيوي في المزارع السمكية.

-المؤشرات الصحيه لأسماك المزارع السمكية.

-الامراض الطفيلية والبكتيرية في الاسماك المستزرعة نظرى وعملى.

-استخدام مؤشرات الرفاهية التشغيلية في تربية أسماك البلطي FAI .

-مقدمة إلى دورات وتطبيقات أكاديمية FAI حول رعاية أسماك البلطي .

-التدريب الحقلي لأمراض الاسماك.

-الاستخدام الميداني العملي لتطبيق رعاية أسماك البلطي (FAI)عملي .

وفى نهاية الدورة تم تقييم التدريب توزيع الشهادات التى تكون معتمدة .

1000167977

1000167973

1000167975

1000167971