سمية الخشاب: 4 أيام وانتهي من «أم 44»|خاص

قالت النجمة سمية الخشاب إنها تستعد للانتهاء من تصوير مشاهدها فى مسلسل «أم 44» يوم الخميس المقبل باستوديوهات الرياض، والتي تنافس به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وأضافت “الخشاب” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” إنها استغرقت نحو 3 أشهر متصلة لتصوير مشاهد مسلسل “أم 44”، إذ بدأت تصوير المشاهد في شهر نوفمبر الماضي 2024.

وتابعت: "مسلسل «أم 44» تجربة درامية جديدة لم تقدمها من قبل، كما أن العمل يتضمن توليفة من الكوميديا والأكشن في إطار درامي مُمتع".



وأردفت: «مع اشتعال الأحداث داخل المسلسل ستظهر مفارقات كثيرة بين عائلتي وعائلته مما يؤدي إلي حدوث صراعات رهيبة مع والدته طوال الوقت».

تدور أحداث مسلسل «أم 44» حول مجموعة من النساء تخطت أعمارهن سن الأربعين، وتعاني كل منهن مشكلات عدة على المستوى الأسري والاجتماعي والعاطفي والنفسي في سنهن و بطولة النجمة سمية الخشاب من مصر، جومانة مراد من سوريا، وهدى الخطيب من الإمارات، عبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، ليلى عبد الله من لبنان، إيناس قمر من العراق، إيمان الحسيني من البحرين، عزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ومن إخراج السوري المثنى صبح.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال سمية الخشاب آخر أعمال سمية الخشاب الدرامية مسلسل "بـ100 راجل" التي شاركت به في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد رضوان، محمد القس، هالة فاخر، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.