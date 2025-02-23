أماني القصاص تحتفل بروايتها الأولى "فتاة وبحيرتان" بنقابة الصحفيين

شهدت القاعة المستديرة في نقابة الصحفيين حفل توقيع رواية "فتاة وبحيرتان" للكاتبة الصحفية أماني القصاص مساعد رئيس تحرير الأهرام.

وأشاد الحضور بأسلوب أماني القصاص في الكتابة وقدرتها على تناول القضايا النفسية والإنسانية والاجتماعية بعمق شديد، كما شهد حفل التوقيع حضورًا كبيرًا من الشخصيات العامة والصحفيين والكتاب والمثقفين، الذين حرصوا على تهنئة أماني القصاص على روايتها الأولى والتعبير عن إعجابهم بها.

شارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين والإعلاميين، ومنهم الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، والكاتب والناشر حسين عثمان، وخالد حنفي رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، والإعلامية رانيا بدوي، والإعلامية نشوى يسري، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ، وفريدة الشوباشي، والكاتب الصحفي شريف عارف، والدكتورة أمنية عزازي أستاذ الطب النفسي، والإعلامية نائلة عمارة عميد كلية الإعلام جامعة فاروس، والكاتبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي ماهر حسن، والفنان التشكيلي حسين نوح، وأيمن عبدالمجيد رئيس تحرير موقع روز اليوسف، وفتحي محمود مدير تحرير جريدة الأهرام، والسفير يوسف زادة، والكاتبة الصحفية أماني عثمان، والإعلامي أيمن عدلي، والإعلامية بثينه كامل، والكاتبة الصحفية حنان أبو الضياء، والمهندسة سالي مبارك مصممة الحلى، والمستشار أحمد هارون رئيس محكمة الاستئناف، وأنور عبد اللطيف مدير تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي محمد شمروخ، والكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي، والكاتبة الصحفية مشيرة موسى، والكاتب والأديب محمود حسين، والكاتب الصحفي عمرو بدر، والكاتب الصحفي محمد الجارحي، والكاتب الصحفي ماهر حسن المصري اليوم، وعلي الفارسي المحرر الأدبي لدار الثقافة الجديدة، وحسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين.

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