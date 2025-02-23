المصري البورسعيدي يوجّه الشكر لعلي ماهر المدير الفني

وجه النادي المصري، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الشكر لـ علي ماهر مدرب الفريق السابق، وكتب حساب المصري، "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضُر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

وكان قد تم الاتفاق على رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للمصري البورسعيدي، رغم عدم انتهاء الدوري الجاري، ورغم أن الفريق ما زال ينافس في الكونفدرالية وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأوضحت المصادر، أن خبر الرحيل بسبب نتائج الفريق الأخيرة خلال المباريات الماضية وترجعها، رغم أن الفريق بدء بانطلاقة قوية خلال الدوري الجاري، والا وأن خبر رحيل ماهر جاء بعد عدة قرارات من مجلس النادي بعدم صرف مستحقات الفريق وخصم مبالغ مالية من اللاعبين وكذلك رصد مبالغ مالية مختلفة حال فوزهم في عدة مباريات، إلا وأن هذه القرارات لم تُجْدِ نفعا ولم تحفز الفريق على تحقيق الفوز، وهو ما اثار غضب مجلس النادي.