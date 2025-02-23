قصور الثقافة تطلق قافلة فنية بالواحات البحرية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة قافلة ثقافية وفنية بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتستهدف تقديم أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي وترسيخ الهوية ودعم الموهوبين.

يشهد برنامج القافلة الذي ينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، عددًا من الورش الفنية المتنوعة، إلى جانب محاضرات تثقيفية تسلط الضوء على قضايا ثقافية وتراثية، مع فعاليات خاصة لاكتشاف مواهب الشعر من أبناء الواحات.

كما تتضمن القافلة عروضا فنية لفرقة الباويطي التلقائية، التي تقدم فنونا مستوحاة من البيئة الصحراوية بثرائها وتنوعها.

تبدأ الفعاليات بندوة ثقافية بعنوان "دور الثقافة في التنمية والنهوض بالمجتمع وبناء الإنسان"، يلقيها كرم ربيع، مدير عام ثقافة الجيزة، تليها أمسية شعرية يشارك فيها أدباء الواحات، ويديرها دكتور ربيع شكري، رئيس نادي الأدب المركزي بالجيزة سابقا وعضو اتحاد كتاب مصر، وذلك بمقر بيت ثقافة الباويطي.

ويشهد اليوم الثاني بالمعهد الأزهري للفتيات، وتشمل ورشا فنية في طباعة الاستنسل والفنون التشكيلية، إضافة إلى عرض فني مميز لفرقة التنورة.



وفي المساء، يستضيف بيت ثقافة الباويطي محاضرة تثقيفية بعنوان "تأثير السوشيال ميديا على الأطفال والمراهقين"، يليها ورشة لاكتشاف المواهب الشعرية.

وتنتقل القافلة في اليوم الثالث إلى مدرسة الصديق الابتدائية، حيث تقام ورش فنون تشكيلية، وخط عربي، ومجسمات، بالإضافة إلى عرض فني جديد لفرقة التنورة.

وتختتم الفعاليات في المساء بأمسية شعرية جديدة لأدباء الواحات، وذلك ببيت ثقافة الباويطي.

تأتي القافلة ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الجيزة، في سياق تعزيز الثقافة والفنون خاصة في المناطق البعيدة والنائية، وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتعبير عن إبداعها.