الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول لتعزيز الصدارة أمام مانشستر سيتي

أعلن الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الذي يضمن بين صفوفه الملك المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

يحل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفًا ثقيلا أمام نظيره مانشستر سيتي على ملعب "الإتحاد"، في المباراة التي تنطلق بعد قليل في تمام السادسة والنصف.

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول ويعاونه الكولومبي لويس دياز، وكورتيس جونس، ويأتي خلفهم المجري دومينيك سوبوسلاي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبيرتسون

خط الوسط: جرافينبيرش – ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كورتيس جونس.

يحتل فريق ليفربول المركز الأول من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة.