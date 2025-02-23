عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الانجليزي

أعلن المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، والذي يلعب له النجم المصري عمر مرموش التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة القمة أمام ليفربول، في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب الاتحاد.

تشكيل مانشستر سيتي الأساسية:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: لويس – جفارديول – نيكو – أكي

خط الوسط: دي بروين – سافينيو – فودين

خط الهجوم: دوكو – عمر مرموش – خوسانوف

البدلاء:

أورتيجا مورينو – دياز – كوفاسيتش – جريليش – جوندوجان – برناردو – ريس – نونيس – ماكتي

مواجهة نارية بين السيتي وليفربول:

يستعد مانشستر سيتي لخوض مباراة قوية أمام منافسه المباشر ليفربول في صراع الصدارة، حيث يسعى الفريق السماوي لتحقيق الفوز، بينما يأمل ليفربول في تعزيز موقفه والاستمرار في صدارة جدول الترتيب.