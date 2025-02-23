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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الإسكان: طرح 5000 وحدة جاهزة للتسليم الفوري بمبادرة "بيتك في مصر"

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
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صرح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان بأن الوزارة ستطرح 5000 وحدة جاهزة للتسليم الفوري في مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، بما يعادل الجنيه المصري بخصم من 3% الي 10% و بالتقسيط على 10 سنوات.


و أشار وزير الإسكان بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة و الرئيس التنفيذي لبنك مصر و رؤساء شركات التمويل العقاري، أن المبادرة انطلقت يوم 20 فبراير و تم حجز ما يقرب من 10000 وحدة سكنية خلال 48 ساعة من مصريين بالخارج، بما يعادل 2.5 مليون دولار.

 و أضاف أن الوزارة تستهدف 500 مليون دولار حصيلة المبيعات من المرحلة الأولي فقط،  مؤكدًا انطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة بأحدث التكنولوجيا.

5000 وحدة مبادرة بيتك مصر وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني