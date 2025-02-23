محافظ دمياط يتابع قوافل دعم غزة

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، زيارة إلى مقر جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة لتجهيز المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

جاء ذلك بحضور النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي وأحمد عوض أمين عام الهلال الأحمر المصرى بدمياط.

هذا وقد اطلع "المحافظ " على كافة المساعدات التى تم تجميعها من مختلف الجهات، وآليات التجهيز والتعبئة التى تتم من خلال متطوعى الهلال الأحمر المصرى، حيث تنوعت تلك المساعدات ما بين ملابس ومواد غذائية وطبية ومعيشية، وخيام ومياه وبطاطين.

وناقش محافظ دمياط خطة استكمال تلك الجهود، وتجهيز شاحنات مساعدات، وأكد أن هناك تكاملا وتعاونا كبيرين بين المؤسسات الحكومية و غير الحكومية والهلال الأحمر والمجتمع المدنى، لتوفير كافة الاحتياجات، وتلبية المتطلبات الأساسية لتخفيف المعاناة عن أهالي غزة والوقوف بجانبهم خلال تلك الأزمة.

وأضاف الدكتور أيمن الشهابى، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مستمرة فى تقديم المساعدات والطبية للأشقاء الفلسطينيين، من خلال إطلاق قوافل انسانية إلى القطاع ، و فتح أبواب مستشفيات مصر أمام الحالات العاجلة و المرضى والمصابين، والذى يعكس وقوف مصر حكومةً وشعباً بجانب الشعب الفلسطيني ، فى ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة.

وتوجه "المحافظ" بالشكر إلى جميع الجهات المشاركة والهلال الأحمر ومتطوعوه على ما قدموه من دعم وجهود مخلصة لتجميع وتجهيز تلك المساعدات تمهيدًا لاطلاقها و توجيهها إلى قطاع غزة فى أقرب وقت ممكن.