الإعدام للمتهم بقتل شاب في مدينة الشروق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل متهم بقتل شاب في مدينة الشروق، بالإعدام شنقًا.

صدرالحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالد شكري وأمانة سر شريف محمد على.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، أن المتهم بدائرة قسم شرطة الشروق محافظة القاهرة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله والمصحوب بروية وهدوء بأن جالسه حتي غلبه نومه فتحين ذلك واستل سلاحا أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتى طعنه به عدة طعنات في مفترق أنحاء جسده فأحدث به الإصابات التي تأيدت طبيا بما خلص إليه تقرير دار التشريح بقطاع الطب الشرعي، المرفق والذي خر من جرائها صريعًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة بأن المتهم أقدم على سرقة المنقولات والمبالغ النقدية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وذلك بان نبش بجنبات مسكنه بحثًا عن ثمة مقتنيات متمكن من الإستيلاء على هاتفين خلويين ومبلغ مالي وحاسوب محمول لاب توب وزجاجتي عطر وبعض الملابس خاصته علي النحو المبين بالتحقيقات، أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" على النحو المبين بالتحقيقات.