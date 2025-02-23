محافظ دمياط يتفقد المشروع الخدمي للتغذية المدرسية

واصل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، جولته التي أجراها بمنطقة شطا صباح اليوم، بتفقد المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، للوقوف على الموقف الخاص به على أرض الواقع، حيث تفقد منطقة التصنيع والتغليف، واطلع على موقف العمالة به.

و ناقش محافظ دمياط كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه عمليات التشغيل، وذلك لتذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة وضع خطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه بما يخدم تلك المنظومة.

حرص “الشهابى” على التجول بمنطقة شطا، حيث تابع خلالها جولته موقف تطوير أكشاك بيع الأسماك بطريق شطا ، و التى تتضمن توحيد الواجهات بشكل حضاري.

ووجه " المحافظ " تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالتصدي إلى المخالفات و التعديات على حرم الطريق، و رفع الاشغالات وتكثيف حملات النظافة، كما تابع الجهود المبذولة لرفع تجمعات مياه الأمطار التى نتجت عن موجة الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة.

وأكد على منع اى تراكمات للقمامة بالأراضي الفضاء و وضع رؤية محددة لتطوير المنطقة للارتقاء بالشكل الحضاري لها باعتبارها مدخل رئيسى للمحافظة.

واستكمل “الشهابي” جولته الميدانية التي أجراها صباح اليوم، بزيارة مفاجئة لعيادة الطلبة الشاملة للتأمين الصحى بشطا ، للوقوف على سير العمل بها لتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية للمرضى المترددين على العيادة.

حيث تفقد "المحافظ " أقسام العيادة و الصيدلية ومخزن هيئة التأمين الصحي، واطلع على آلية العمل، بالعيادة وإجراءات التحويل إلى مستشفى الهلال و توفير الأدوية للحالات التى تم تحويلها إليها، وكذلك دعم المستشفيات التابعة للهيئة بالأدوية من خلال المخزن الموجود بالعيادة.