محافظ دمياط يتابع تطوير الأكشاك في شطا

حرص الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على التجول بمنطقة شطا، حيث تابع خلالها جولته موقف تطوير أكشاك بيع الأسماك بطريق شطا، والتى تتضمن توحيد الواجهات بشكل حضارى.

ووجه "المحافظ" تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالتصدى إلى المخالفات والتعديات على حرم الطريق ، ورفع الاشغالات وتكثيف حملات النظافة، كما تابع الجهود المبذولة لرفع تجمعات مياه الأمطار التى نتجت عن موجة الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة.

وأكد محافظ دمياط، على منع اى تراكمات للقمامة بالأراضى الفضاء ووضع رؤية محددة لتطوير المنطقة للارتقاء بالشكل الحضارى لها باعتبارها مدخل رئيسى للمحافظة.

واستكمل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الميدانية التى أجراها صباح اليوم ، بزيارة مفاجئة لعيادة الطلبة الشاملة للتأمين الصحى بشطا ، للوقوف على سير العمل بها لتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية للمرضى المترددين على العيادة.

حيث تفقد "المحافظ " أقسام العيادة و الصيدلية ومخزن هيئة التأمين الصحي، واطلع على آلية العمل، بالعيادة وإجراءات التحويل إلى مستشفى الهلال وتوفير الأدوية للحالات التى تم تحويلها إليها، وكذلك دعم المستشفيات التابعة للهيئة بالأدوية من خلال المخزن الموجود بالعيادة.

وخلال الزيارة أيضًا، تفقد "الدكتور أيمن الشهابى" مركز السكر النموذجى ، وتواصل مع المرضى للتأكد من تلقيهم الخدمات العلاجية بسهولة ويسر، حيث استمع إلى مطالبهم بخصوص توفير مقر آخر للمركز داخل المدينة، للتيسير على المرضى وكبار السن وتخفيف الضغط عن المركز الذى يخدم المحافظة ،وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم دراسة هذا المطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد "محافظ دمياط" على ضرورة وضع خطة لتخفيف الضغط والزحام على شباك التذاكر وتيسير الإجراءات على المواطنين، والتنسيق مع المحافظة لتوفير الأدوية بالتنسيق مع مديرية الصحة، ولفت "الدكتور أيمن الشهابى" إلى اهتمام المحافظة بملف التأمين الصحي، وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى.

وعلى جانب آخر تفقد "المحافظ " نقطة إسعاف شطا واطلع على جاهزيتها من سيارات ومسعفين للتحرك السريع للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة ، حيث أكد على أهمية هيئة الإسعاف ودورها الحيوى لانقاذ حياة المرضى.