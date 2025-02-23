جامعة النيل تشارك في النسخة الـ 16 من معرض "EDUGATE" التعليمي الدولي

تشارك جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، اليوم الموافق 23 فبراير في فاعليات النسخة الـ 16 من معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي الدولي السنوي، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة.

تقدم الجامعة خلال مشاركتها في معرض الجامعات الدولي خصم 10% على رسوم السنة الدراسية الأولى للطلاب الملتحقين بالجامعة من خلال المعرض، كما تقدم الجامعة من خلال جناحها المخصص في المعرض شرح كامل لكافة كلياتها وبرامجها البحثية وفرص التدريب داخلها وشرح واف للمنح الكاملة و الجزئية التي تقدمها الجامعة.

وأكدت جيلان حسن، نائب الرئيس الأكاديمي لشؤون الطلاب بجامعة النيل، أن جناح الجامعة داخل معرض ومنتدى EDUGATE التعليمي يشهد إقبالا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة الراغبين في التعرف على الجامعة وكلياتها الحالية وهي (إدارة الأعمال، والهندسة والعلوم التطبيقية، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية) وكلياتها الجديدة المزمع بدء الدراسة بها العام الدراسي 2025-2026 وهي كليات (العلوم الإنسانية والرقمنة، وعلوم المياه والأمن الغذائي، والعلوم، وهندسة الطاقة والبيئة).

وقدمت جامعة النيل خلال مشاركتها في المعرض عدد من المعلومات والرسائل التي تحفز طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعة التعرف عليها منها: أن الجامعة تحظى باعتراف عالمي حيث انها مصنفة ضمن تصنيف Times Higher Educatio، كما أنها الجامعة الرائدة في البحث العلمي وريادة الأعمال داخل مصر والوطن العربي وإفريقيا حيث تقدم تعليم يرتكز على البحث العلمي والابتكار والتأثير المجتمعي ولها شراكات صناعية قوية تعزز من فرص العمل لخريجيها وبها اندية واتحادات طلابية تقدم للطالب الحياة الجامعية المتنوعة، والمنح الدراسية التي تقدمها تعزز من مستقبل الطالب المهني، كما أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة "الجامعة الريادية على مستوى قارة أفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي وريادي إفريقي" متفوقة على كل الجامعات الإفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU).

جدير بالذكر أن مشاركة جامعة النيل في معرض الجامعات الدولي تعد فرصة لتعريف المجتمع المحلي والعالمي بتجربة الجامعة وكلياتها البحثية والتكنولوجية المتنوعة وتخصصاتها المختلفة وبرامجها العلمية والريادية ومجالات العمل لخريجيها داخل وخارج مصر وأوجه التعاون بين الجامعة والجامعات العالمية.





IMG-20250223-WA0354