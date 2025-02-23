وزير الإسكان: أطلقنا مبادرة بيتك في مصر لتأمين مستقبل المصريين بالخارج

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن بدء تنفيذ مبادرة "بيتك في مصر"، التي تستهدف المصريين المقيمين بالخارج، مع فتح باب التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمبادرة.

وخلال مؤتمر صحفي بُث عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أكد الشربيني أن المبادرة لا تقتصر على توفير وحدات سكنية، بل تمثل فرصة حقيقية للاستقرار والاستثمار في الوطن، الذي يزخر بالفرص الواعدة، كما أشار إلى إجراء دراسة دقيقة لمشروعات الإسكان لضمان تقديم أفضل الخيارات.

وأوضح الوزير أنه تم اختيار أكثر من 5,000 وحدة سكنية بمواقع متميزة داخل 9 مدن استثمارية، لتناسب مختلف الشرائح، بما في ذلك الشباب، وحديثي الزواج، والراغبين في الاستثمار العقاري.