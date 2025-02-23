جامعة المنوفية تستقبل الطلاب الوفدين بالجامعات المصرية في زيارة لمعهد الكبد والأورام

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية صباح اليوم عدد كبير من الطلاب والطالبات الوفدين من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة برئاسة الدكتور أحمد عبد الغني رئيس الادارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والوفد المرافق من الادارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي، وذلك بحضورالدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة ، والدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد، والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة، والدكتور حسام الفل عميد معهد الاورام، والدكتورة غادة علي منسق العلاقات الدولية بالجامعة والدكتور محمد لطفي المنسق التنفيذي للوافدين بالجامعة .

رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بضيوف الجامعة والطلاب الوافدين من جميع الجنسيات ؛ مؤكداً أن الزيارة جاءت تفعيلا للمبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "ادرس في مصر" والتي تولى اهتماماً كبيراً بجذب الطلاب من مختلف أنحاء العالم للدراسة في مصر، مشيدًا بالمبادرة التي تسعى إلي تعريف الشباب الوافدين بالنقاط المضيئة في مصر من خلال الزيارات العلمية، معربا عن سعادته بان جامعة المنوفية من أوائل الجامعات التي تم زيارتها ،موضحا أن الجامعة بها مشروعات قومية متميزة كمعهد الكبد القومي، ومعهد الأورام.

وأضاف “القاصد” أن معهد الكبد القومى بالمنوفية هو من النقاط المضيئة بالجامعة وله باع طويل في تقديم خدمة طبية متقدمة في زراعة وعلاج أمراض الكبد منذ إنشائه عام ١٩٨٦ ويعد من أوائل المراكز الطبية في زراعة الكبد حيث قام باول عملية لزراعة في عام ١٩٩١.

كما ألقى رئيس الجامعة الضوء على معهد الاورام والتوسعات الجديدة به وإمكاناته وما يقدمه من خدمات علاجية لعدد كبير من المرضي في محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة مؤكدا حرص جامعة المنوفية على توفير الرعاية الصحية وبذل قصار الجهد فى عمل الأبحاث العلمية التى تساعد في شفاء مرضى الأورام.

ومن جانبه قدم رئيس الادارة المركزية للوافدين الشكر للدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة ومنسوبي الجامعة علي الجهد المبذول في زيارة علمية ثقافية اجتماعية ناجحة إلى الصروح العلمية بجامعة المنوفية في زيارة عملية وعلمية لتبادل الخبرات والتجارب العلمية

شهد اللقاء الطلاب الوافدين من الدارسين في مصر الناطقين بالعربية والانجليزية والفرنسية من جامعات اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب “msa” وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة حورس وجامعة القاهرة وحلوان وبنها وطنطا والوفد المرافق لهم من عمداء الكليات والمنسقين من الادارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العالي .

وتضمن عرضاً مستفيضاً حول نشأة معهد الكبد القومي وفيلماً تسجيلياً يستعرض فيه انجازات معهد الكبد وعدد العمليات والابحاث العلمية التى قام بها المعهد بمشاركة الجامعات الأجنبية والمحلية والإقليمية وعدد عمليات زراعات الكبد والمناظير، وذلك بحضور عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات بجامعة المنوفية والجامعات الوافدة ومنهم

هذا وانطلق الطلاب والطالبات والوفد المرافق لهم مع عدد من عمداء الكليات بجامعة المنوفية ومنسقي الوافدين الي مقر معهد الكبد القومي في استقبال يعبر عن امتنان جامعة المنوفية وسعادتها بالوفد الزائر.



وتفقد الطلاب اروقة واقسام وعيادات المعهد جميعها من اجل التعرف على اساليب وطرق العلاج الحديثة وكذلك مستقبل زراعة الكبد في مصر،. كما تعرف الطلاب على احصائيات العمليات المشرفة في مسيرة المعهد.

هذا و انتقلت الزيارة لمعهد الاورام وكان في استقبالهم الدكتور حسام الفل عميد المعهد حيث تفقدوا آليات التشخيص والعلاج وكذلك الوقوف على احدث الأجهزه التشخيصية والاشعاعية والعلاجية وتفقد الطلاب اقسام المعهد وغرف التشخيص والعلاج واكتملت لديهم الصورة الذهنيه عن الصرح الطبي العظيم بجامعة المنوفيه في علاج امراض الكبد وعلاج الأورام، واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية.