حماية المستهلك والاستعلامات تطلقان برنامج لتوعية وضبط الأسواق

نفذ جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، برنامج توعوي مكثف خلال فبراير 2025، شمل مختلف محافظات الجمهورية.

يهدف البرنامج إلى رفع الوعي المجتمعي بآليات الرقابة وضبط الأسواق، وتسليط الضوء على جهود الدولة في هذا المجال.



استعرض البرنامج الجولات الميدانية والحملات الرقابية التي ينفذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار، مع التركيز على جهود الدولة في إقامة "سوق اليوم الواحد" ومعارض "أهلاً رمضان" لضمان وفرة السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.



كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، على أهمية دور المواطن في رصد الممارسات السلبية والإبلاغ عن المخالفات، مشيراً إلى ضرورة تجنب التكالب على السلع في مواسم معينة لتجنب ارتفاع الأسعار أو حجبها عن السوق.



أوضح البرنامج آلية تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، وكيفية معالجتها، بالإضافة إلى الجهات المعاونة للجهاز في إنفاذ القانون.



و استعرض البرنامج دور 60 جمعية أهلية تعمل في مجال حماية المستهلك، ومساهماتها في التوعية المجتمعية ورصد الممارسات السلبية.



حيث استعراض نتائج الجهود الرقابية، ومنها منع تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، ومكافحة عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأسعار أعلى من المعلن عنها.



و تم عرض خطة الجهاز خلال شهر رمضان، والتي تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني لضمان وفرة السلع بأسعار مناسبة.

أوضح البرنامج دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في رصد ومتابعة الإعلانات عبر مختلف وسائل الإعلام، وفحص المسابقات للتأكد من صحتها.



كما تم تسليط الضوء على دور جهاز حماية المستهلك في رقمنة خدماته، وإطلاق تطبيق "حماية المستهلك" للهواتف الذكية.



أشاد إبراهيم السجيني بالدور المحوري للهيئة العامة للاستعلامات في التوعية المجتمعية، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.