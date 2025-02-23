زد يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على ضيفه غزل المحلة بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تبدال لاعبو زد وغزل المحلة الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب، وسط انحصار وضغط قوي في منطقة وسط الملعب.

رأسية ماتا ماجاسا تمنح زد التقدم على غزل المحلة

وتفوق زد على غزل المحلة نسبيًا في الاستحواذ على الكرة، حتى نجح في تسجيل هدف في الدقيقة 27 بكرة رأسية من ماتا ماجاسا بعرضية من زميله أحمد الصغيري.

يحتل فريق زد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر وفي رصيده 14 نقطة، بعدما خاض كل منهما 14 مباراة.