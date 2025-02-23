قيادات الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" تزور محافظة الدقهلية.. وتتفقد قافلة طبية كبري لعلاج غير القادرين ضمن مبادرة «أنتِ عظيمة بصحتك»

استمرارا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي، وضمن سلسلة الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها بمختلف المحافظات لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، الزيارة الخامسة عشرة، اليوم الأحد، إلى محافظة الدقهلية.

وبدأت أولي محطات الزيارة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والنائبة رشا رمضان، أمينة المرأة المركزية للحزب، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكان في استقبال قيادات الأمانة المركزية، النائب جمال عبد الظاهر، أمين الحزب بمحافظة الدقهلية، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وخلال الزيارة، قامت قيادات الأمانة المركزية، بتفقد القافلة الطبية المجانية الكبرى التي تنظمها أمانة المرأة بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة "أنتِ عظيمة بصحتك" التي أطلقتها الأمانة المركزية للمرأة، وقد أقيمت الفعالية في قرية البرامون بمركز المنصورة، حيث تم تقديم خدمات علاجية مجانية للمواطنين في المحافظة.

شملت الجولة تفقد عيادات القافلة الطبية التي تغطي تخصصات متعددة منها: الجلدية، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، العظام، تنظيم الأسرة، الجهاز الهضمي، الرمد، النساء، أمراض الكبد، أمراض الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر، ورسم القلب، كما تضمنت القافلة صيدلية لكافة الأدوية بأنواعها، وسيارة مجهزة بالأشعة التليفزيونية لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن الأورام، وأخرى لإجراء التحاليل الطبية، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطباء المتميزين، وعلي هامش القافلة الطبية تنظيم ندوات توعوية حول صحة المرأة.

وقد شهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من أهالي قرى المحافظة، حيث تم الاستماع لمطالب أهالي البرمون الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة، مشيدين بتوفير هذه الخدمات الطبية والاستجابة لمطالبهم.

يأتي هذا بعد أن نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أربع عشرة زيارة إلى محافظات جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا، والفيوم والغربية، ودمياط، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والإسكندرية، خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.