قصور الثقافة تطلق عروض شرائح مسرح الطفل بالدقهلية

شهد مسرح نادي المعلمين بمركز شربين، انطلاق العروض المسرحية الخاصة بشرائح مسرح الطفل بمحافظة الدقهلية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمجان، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

أقيمت العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمن اليوم الأول عرضا مسرحيا بعنوان "ملك الغابة وبيت الفيل"، تأليف أسامة عبد السلام، وإخراج مسعد غيث.

وتؤكد فكرته على أهمية الصدق وتعزيز روح التعاون، من خلال قصة تدور أحداثها داخل الغابة السعيدة، وذات يوم يقرر الأسد ترقية الفيل كمستشار له، ويمنحه منزلا جديدا، ويتدخل الثعلب الماكر بحيله، ويختلق الأكاذيب وينسبها إلى الفيل، مما يدفع الأسد إلى طرده من الغابة، وتقرر الحيوانات التكاتف سويا لكشف الحقيقة.

"ملك الغابة وبيت الفيل" أداء فيصل سامح فيل، آدم محمد يسري، كريم وحيد محمد، هاجر خالد، محمود محمد، سامح محمد مصطفى، رزان محمد مصطفى، نور محمد مصطفى، أنس حسين، سيفين محمد يسري، چنى محمد عبد العزيز، هنا محمد عبد العزيز، وحلا محمد عبد العزيز.

أشعار أيمن حافظ، ألحان إيهاب حمدي، تنفيذ ديكور مصطفى مناع، تصميم إضاءة سعيد بردش، ملابس محمد خليل، تسجيل ومونتاچ الأغاني ياسر غيث.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وشهد حضور لجنة التحكيم المكونة من الشاعر د. مسعود شومان، المخرج حسن يوسف، ومهندس الديكور محمد هاشم.

ويأتي ضمن الموسم الجديد لشرائح مسرح الطفل، ويستمر عرضه حتى ٢٧ فبراير الحالي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

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