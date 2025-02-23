ليبيا: إنتاج مليون و404 آلاف برميل نفط خام خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات بلغت مليونا و404 ألاف برميل خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت المؤسسة في بيان أورده تليفزيون "الوسط" الليبي اليوم الأحد أنه في حين بلغت معدلات إنتاج ليبيا من المكثفات 50 ألفا و141 برميلا، سجلت مؤشرات إنتاج الغاز ما قيمته 2 مليار و547 مليون قدم مكعب.

وشددت مؤسسة النفط الليبية على أن ما تنشره من أرقام هي "معدلات الإنتاج اليومية وليست المتوسط"، موضحة أن القيمة الرقمية لمعدلات الإنتاج اليومي لا ينبغي بالضرورة أن تتوافق مع القيمة الرقمية لمتوسطه الشهري أو السنوي.