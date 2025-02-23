استشهاد شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق غزة.. والاحتلال يفرض حظر التجوال في جنين

استشهد فلسطيني اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.. في وقت تتصاعد فيه الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين، حيث فرضت قوات الجيش حظرا للتجول على بلدة قباطية، في أعقاب بدء عملية عسكرية واسعة، كما اقتحمت عناصره بلدة "السيلة الحارثية" غرب المدينة المحاصرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شابا استشهد برصاص قناصة الاحتلال خلال تفقد أرضه الزراعية في شارع الشعف شرق مدينة غزة.

وفي جنين، قال محافظ جنين أحمد زكارنة - في تصريح صحفي إن قوات الاحتلال أعلنت البدء بعملية عسكرية في بلدة قباطية؛ يرافقها حظرٌ للتجوال لمدة 48 ساعة، اعتبارا من اليوم.

وكان الاحتلال قد اقتحم البلدة مع أول ساعات فجر اليوم برفقة جرافات عسكرية، التي شرعت بتدمير الشوارع والبنية التحتية وقطع خطوط المياه والكهرباء.

ودمرت جرافات الاحتلال، المدخل الرئيس للبلدة من جهة دوار الشهداء وصولا إلى دوار القدس، كما خربت ممتلكات ومحال الفلسطينيين وسياراتهم، وأكلمت تدمير الطرق الفرعية بين المنازل، كما تم تجريف أجزاء من مقبرة الشهداء على مدخل البلدة ومقهى.

وغرب جنين، اقتحمت قوات جيش الاحتلال، بلدة "السيلة الحارثية"، وتمركزت في عدة شوارع، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة "اليامون" برفقة جرافات عسكرية، وشنت حملة اعتقالات فيها، فيما يتواصل اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، منذ ساعات فجر اليوم، وسط تدمير كبير في البنية التحتية والشوارع وممتلكات الفلسطينيين.