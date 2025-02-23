زي النهاردة.. الملك كارل الحادي عشر يتولى عرش السويد

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ٢١ شهر فبراير، العديد من الأحداث السياسية والرياضية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1660 الملك كارل الحادي عشر يتولى عرش السويد.

وعام 1797القوات الفرنسية تشن هجوماً فاشلاً على المملكة المتحدة.

عام 1883 ولاية ألاباما الأمريكية تسن أول قانون لمنع الاحتكار.

وعام 1887 زلزال يضرب الريفييرا الفرنسية ويخلف ألفي قتيل.

عام 1893 رودولف ديزل يحصل على براءة اختراع محركات الديزل.

1903 الولايات المتحدة تستأجر خليج جوانتانامو من كوبا إلى الأبد.

عام 1904 الولايات المتحدة تحصل على حقوق التحكم بمضيق بنما مقابل عشرة ملايين دولار.

وعام 1905 - المحامي بول هاريس وثلاثة آخرون من رجال الأعمال يشكلون في شيكاغو أول نادي للروتاري في العالم.

1919 بينيتو موسوليني يؤسس الحزب الفاشي في إيطاليا.

وعام 1934 الملك ليوبولد الثالث يتولى عرش بلجيكا.

وعام 1941 لأول مرة يتم عزل وإنتاج البلوتونيوم.



1944 قيام الاتحاد السوفياتي بتهجير قسري للشيشان.

وعام 1953 احتجاب مجلة الرسالة عن الصدور بعد أن ظلت عشرين عامًا المجلة الأدبية الأولى في الوطن العربي والتي اشترك في تحريرها كبار الكتاب في مصر والوطن العربي، وكان يرأس تحريرها الأديب أحمد حسن الزيات.

عام 1966 اللجنة العسكرية في حزب البعث بقيادة صلاح جديد تنقلب على القيادة القومية في الحزب ،ومن بينهم مؤسس الحزب ميشيل عفلق ورئيس الجمهورية أمين الحافظ.

عام 1980 تفجير أمام مبنى وزارة الخارجية في لبنان يودي بحياة الطفلة مايا ابنة القيادي في القوات اللبنانية بشير الجميل مع ثلاثة من مرافقيها.

وعام 1981 عسكريون يستولون على البرلمان الإسباني ويحتجزون جميع أعضائه، عرفت هذه المحاولة النقلابية الفاشلة ب 23-ف.

عام 1991 قوات التحالف تدخل العراق

مؤذنة ببداية المعارك البرية في حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت.

وعام 1999 محكمة تركية تدين الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بالخيانة.

عام 2014 رئيس وزراء إستونيا أندروس أنسيب يقدم استقالته بعد تسع سنوات من توليه منصبه.

2015 إعلان فوز فيلم الرجل الطائر كأفضل فيلم إيدي ريدماين كأفضل ممثل ،جوليان مور كأفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والثمانين.

عام 2017 قولت من الجيش السوري الحر تسترجع مدينة الباب في شمال سوريا من تنظيم داعش.

2018 عشرات الجرحى والقتلى في تفجير سيارة مفخخة أمام مسجد بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

النيابة العسكرية المصرية توقف سامي عنان رئيس الأركان السابق بعد إعلان ترشحه للرئاسة.