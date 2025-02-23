أيمن عبد المجيد: تخفيضات من 40 لـ50% على الأدوية في مشروع العلاج الجديد

الأحد 23/فبراير/2025 - 04:49 م

فجر أيمن عبد المجيد المرشح على تجديد الثقة في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين والمقرر عقدها في 7 مارس المقبل أن لديه خدمة جاهزة لجموع اعضاء الجمعية العمومية يستفيد منها الأعضاء مجانًا لمدة 6 أشهر بخصومات على 1500 جهة طبية ما بين أطباء ومستشفيات وصيدليات، مؤكدًا أن الخصومات في الصيدليات تتراوح ما بين 10 إلى 25%.

وأضاف عبد المجيد خلال جولته الانتخابية في البوابة نيوز اليوم الأحد 23 فبراير، أن لديه مشروعًا متكاملًا يمكن الأعضاء من الحصول على خصومات على الدواء تتراوح ما بين 40 إلى 50% بآليات تنفيذية دون تحمل النقابة أو الدولة أي أعباء مالية إضافية عبر آلية غير مسبوقة.

وتعهد عبد المجيد بأنه سيبدأ تنفيذها فور تجديد الثقة مباشرة بينما مشروع الخصومات على 1500 صيدلية فهو متاح من الآن لمن يرغب، وفي حال رضاء الزملاء عن الخدمة بعد 6 أشهر يمكنهم الاشتراك فيها لمدة سنة للعائلة كاملة برسوم بسيطة 150 جنيها فقط، تشمل: الأب والأم، والأخ والأخت، والزوج والزوجة، والأبناء.

وأوضح أنه أنجز في مشروع العلاج خلال أزمة كورونا ولديه تجارب فعلية عملية، وهو الذي يسر الحصول على خدمات التحويل عبر الواتس آب، كما وفر 500 سرير عناية مركزة خلال أزمة كورونا و2000 مسحة بإجمالي ما يوازي 10 ملايين جنيه كان من الممكن أن ينفقها الزملاء إلى جانب الخطورة التي كانوا يتعرضون لهال خلال الانتقالات

وأشار إلى أن لديه خطة لتطوير مركز التدريب بما يخلق قيمة مضافة لقدرات الصحفيين إلى جانب مجموعة من المشروعات بآلياتها التنفيذية لزيادة دخل النقابة، موضحا أنه في حال فوزه بثقة الزملاء فلن يتخلى عن لجنة الرواد إلى جانب أي مهام أخرى توكل إليه، وأن لديه خطة لجميع اللجان حتى غرف النقابة لاستثمارها بما في ذلك المسرح وكافيتريا النقابة.