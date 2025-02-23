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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد كرة السلة ينظم ورشة عمل للمدربين بالتعاون مع مكتب NBA في مصر

ورشة العمل
ورشة العمل
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نظم الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة  عمرو مصيلحي، ورشة عمل تدريبية للمدربين الحاصلين على تصنيفات A, B, C، تحت إشراف المدرب العالمي سام فينسنت، في إطار التعاون المثمر بين الاتحاد المصري لكرة السلة ومكتب NBA في مصر وعلى هامش نهائيات دوري NBA JR.

تأتي هذه الورشة ضمن رؤية مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة عمرو مصيلحي، لتطوير وتأهيل المدربين المصريين وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية.

شهدت ورشة عمل المدربين حضور  عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد،  محمد فتحي و طارق السعيد نائبي مجلس الادارة إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة د مصطفى فوزي،  أيمن عودة، والعقيد أحمد الشرقاوي،و المهندس محمد عبد المطلب، مدير مكتب NBA في مصر،  محمود الحلو، المدير التنفيذي للاتحاد،  أحمد فؤاد، مستشار المجلس للتطوير.

تؤكد هذه المبادرة التزام الاتحاد المصري لكرة السلة برفع كفاءة المدربين وتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا، من خلال تبادل الخبرات مع أبرز المتخصصين في المجال.

اتحاد كرة السلة ورشة عمل للمدربين مكتب NBA في مصر الاتحاد المصري لكرة السلة عمرو مصيلحي