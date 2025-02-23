مركز بحوث الصحراء يواصل دعمه لكافة لتجمعات الزراعية بسيناء

أجرى فريق من الباحثين المتخصصين بمركز بحوث الصحراء، جولات ميدانية بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وقد تم التركيز على متابعة كافة الزراعات القائمة بالموسم الشتوي الجاري حيث تفقد الفريق حقول وزراعات الفول، القمح، الشعير، وأشجار الزيتون، والتأكد من تنفيذ كافة الممارسات الزراعية المثلي من برامج والري والمكافحة التي سبق إرشاد المزارعين لها من خلال الدورات النظرية بمبادرة "اسأل واستشير".

ووجه شوقي الفريق البحثي بتقديم الخدمات الإرشادية للتجمعات التي أوشكت علي بدء عملية الزراعة للموسم الصيفي القادم حيث تفقد الفريق تجمع طيبة التمد والخفقة وإعطاء التوصيات اللازمة في عمليات تجهيز الأرض وإعدادها للزراعة.

خلال الجولة الميدانية أكد الدكتور محمد رائف، أستاذ الخضر والإنتاج النباتي، على أهمية التركيز على المحاصيل الاستراتيجية خاصة في ظل التغيرات المناخية الملحوظة، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية من هذه المحاصيل، بالإضافة إلى المحاصيل التصديرية الهامة مثل البصل والثوم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عماد أستاذ الفاكهة بالمركز أن التوسع في زراعة أشجار الزيتون يعد من الأهداف الاستراتيجية للدولة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الزيتون وتراجع الإنتاجية العالمية من هذا المحصول الحيوي.

وأضاف الدكتور عصام أحمد علي أستاذ المكافحة بالمركز أن زراعة محاصيل محددة في كل تجمع يساعد في تقليل تكاليف المكافحة المتكاملة للآفات ويعد خطوة هامة نحو الزراعة النظيفة.

استمرت الجولة الميدانية لمدة أسبوع متواصل شملت تجمعات الحمة والسحيمي ووادي سعال بجنوب سيناء كما تفقد الفريق تجمعات أبو رصاصة والنثيلة والخفجة وطويل الحامض وطيبة التمد بمركز نخل وتجمعات خشم القاد والنوافعة والدفيدف وك 61 بغداد بمدينة الحسنة بشمال سيناء.

وجدير بالذكر أن مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" هي مبادرة أطلقها مركز بحوث الصحراء بهدف تعزيز التواصل اليومي مع مزارعي التجمعات الزراعية في سيناء ويقدم المركز من خلالها كافة أوجه الدعم والرد علي استفسارات المزارعين علي مدار اليوم.

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