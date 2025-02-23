مصر والسودان يؤكدان تعزيز التعاون ودعم الاستقرار في المنطقة

قالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، إن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره السوداني، الدكتور علي يوسف الشريف، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وأضافت خلال رسالتها على الهواء، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الميدانية في السودان، مؤكدًا وزير الخارجية المصري تقديره لتكثيف اللقاءات الثنائية، مشددًا على أن ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة والخرطوم، كما جدد تأكيده على تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل تقديم الدعم السياسي والإنساني للسودان.

وفيما يتعلق بالملف الإنساني، لفتت إلى أن وزير الخارجية السوداني أعرب عن امتنانه للدعم المصري، مشيرًا إلى استضافة مصر امتحانات الثانوية العامة لنحو 28 ألف طالب سوداني، في إطار حرصها على استكمال مسيرة التعليم لأبناء السودان.

أما في ملف الأمن المائي، أوضحت أن الوزيران شددا على أن تحقيق الأمن المائي يمثل قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها، مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون المستمر في هذا الشأن.