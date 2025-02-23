علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنهائي "كوتيدي تكساس المفتوحة" 2025

واصل لاعبو نادي وادى دجلة تألقهم في بطولة كوتيدي تكساس المفتوحة للإسكواش 2025، حيث نجح كل من علي فرج، المصنف الأول عالميًا، هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا في تحقيق انتصارات قوية، ليحجزا مقعديهما في نهائي البطولة.



فاز علي فرج على منافسه فيكتور كروين المصنف السابع عالميًا بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11-8، 11-8، 3-11،11-5 في مباراة استغرقت51 دقيقة.



وفي منافسات السيدات، فازت هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا على منافستها نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3-0 بواقع نقاط 11-8، 11-8، 11-8 في مباراة استغرقت 42 دقيقة.

و من المقرر أن يواجه علي فرج منافسه مصطفى عسل، المصنف الثاني عالميًا، في نهائي البطولة اليوم، كما ستواجه هانيا الحمامي منافستها نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا.



جدير بالذكر أن بطولة "كوتيدي تكساس المفتوحة 2025” تعد فرصة هامة للاعبين لتحقيق نتائج مميزة في مسيرتهم الرياضية، فضلاً عن أنها تمثل مرحلة مهمة في مسار تصنيفهم الدولي.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية وحافلة بالإثارة، حيث يسعى كل من اللاعبين لتحقيق الفوز في هذه البطولة المرموقة.

وتصنف بطولة كوتيدي تكساس المفتوحة للإسكواش من البطولات الذهبية الكبرى ضمن فئة "A"، ويشارك في البطولة نخبة من لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف أنحاء العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 220 ألف دولار أمريكي، يتم تقسيمها بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات، وتقام في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وتُختتم منافساتها اليوم، 23 فبراير.