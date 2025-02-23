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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ الجيزة ومساعد رئيس الأركان يتفقدان مشروعات "حياة كريمة" بالصف

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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أجرى إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن واللواء أ ح  أحمد محمد الصيفي  مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة جولة تفقدية بمركز ومدينة الصف لمتابعة تتنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وجاء ذلك في اطار تكليفات القيادة السياسية بالمرور الميداني لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح للدفع بوتيرة الأعمال وسرعة الانتهاء منها بالمواعيد المحددة لها في إطار متابعة مشروعات حياة كريمة والتي تحظي بمتابعة دورية من عادل النجار محافظ الجيزة.

حيث تفقدا مشروع مركز طب الأسرة بالأخصاص ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الأخصاص.

من جانبه أكد نائب المحافظ علي تنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءه عالية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات وازاله أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بمشاركة ممثلي الشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز أركان حرب القوات المسلحة الخدمات المقدمة للمواطنين الصرف الصحي بالجيزة بمركزي الصف واطفيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة