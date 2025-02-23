رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية

شارك الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا فى الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، المنعقد أمس السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالى والبحث العلمي شهد الاجتماع توجيه وزير التعليم العالي باستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية وتوفيرها لجرحى ومصابي غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والتركيز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، والاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية، وتعزيز دور الجامعات كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية.