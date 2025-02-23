محافظ الجيزة يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

استقبل محافظ الجيزة اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى و العسكرى بديوان عام المحافظة للوقوف علي استعدادات الاجهزة والجهات المعنية والأحياء والمراكز و للمدن والمديريات ضمن فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك " صقر ١٣٥ " لمجابهة الأزمات والكوارث.



وقد تم خلال اللقاء إستعراض عدد من البيانات العملية لتحديد أدوار المعدات والتأكد من قدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن التدريب يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمراجعة الدورية الشاملة لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والحد من تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاته.



وأوضح محافظ الجيزة خلال كلمته أن التدريب يعد الأكبر من نوعه على مستوى المحافظة لكونه الوحيد الذى يشهد إجتماع كافة أجهزة المحافظة بمختلف مستوياتها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وعلى رأسها قواتنا المسلحة إلى جانب المجتمع المدنى، للوقوف على مدى الجاهزية و الاستعداد لمواجهة أية أزمات بنطاق المحافظة خاصة ونحن في فصل الشتاء وما ينتج عنه من إضطرابات جوية وزيادة فرص سقوط الأمطار إلى جانب مختلف الأزمات والكوارث التى قد يتعرض لها المواطنين.



ومن جانبه قدم محافظ الجيزة الشكر لقيادة قوات الدفاع الشعبى و العسكرى على دورها الوطنى فى تنظيم وتنفيذ التدريبات العملية لمجابهة الأزمات والكوارث ولاسيما فيما يتعلق بالتدريب العملى والذى يهدف إلى تدقيق قاعدة البيانات للجهات المشاركة عن المعدات و صلاحياتها الفنية وتجهيز المعسكرات والمهمات لمواجهة أى أزمات طارئة أو كوارث طبيعية، مؤكداً على أن الدولة تهتم حالياً بعلم إدارة الأزمات والكوارث وإحكام السيطرة فى الأحداث المفاجئة والتعامل معها ومع تداعياتها.